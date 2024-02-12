Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 февраля

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.