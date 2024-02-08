Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.4%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в декабре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с 0.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в декабре составил 1.34 в сравнении с 1.40 годом ранее.