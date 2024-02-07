Курс доллара 90.6842   Курс евро 97.4440  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, предварительно;

10:45 мск: Торговый баланс Франции;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии;

16:30 мск: Торговый баланс Канады;

16:30 мск: Торговый баланс США;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

Другие новости

сегодня
10:06
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в феврале увеличился на 1.3%
сегодня
10:03
Объём промышленного производства в Германии в декабре сократился на 1.6%
сегодня
10:00
Уровень безработицы в Швейцарии в январе составил 2.2%
сегодня
10:00
АВТОВАЗ НАШЕЛ НОВОГО ПОСТАВЩИКА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОТКАЗА ИНОСТРАНЦЕВ: ВЫПУСК VESTA С НИМИ ВОЗОБНОВЛЕН, GRANTA ПОЛУЧИТ ИХ В ФЕВРАЛЕ - КОМПАНИЯ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 февраля
сегодня
09:04
Токаев: нужно превратить Казахстан в место притяжения "цифровых кочевников" со всего мира
сегодня
08:44
Порядка 180 тыс субъектов МСП было создано в прошлом году в Москве - Собянин
сегодня
08:30
ГАЙАНУ ПРИГЛАШАЮТ В ОПЕК+, НО ПОКА ОНА РАССМАТРИВАЕТ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СТРАНЫ
сегодня
07:03
Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил все расчеты с Россией - газета
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.