Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии;
00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;
10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, предварительно;
10:45 мск: Торговый баланс Франции;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии;
16:30 мск: Торговый баланс Канады;
16:30 мск: Торговый баланс США;
20:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).