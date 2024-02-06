Курс доллара 90.6842   Курс евро 97.4440  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, предварительно;

10:45 мск: Торговый баланс Франции;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии;

16:30 мск: Торговый баланс Канады;

16:30 мск: Торговый баланс США;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

Другие новости

вчера
19:33
Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в РФ в ближайшее время
вчера
19:20
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ГОВОРИТЬ ОБ УСТОЙЧИВОМ ТРЕНДЕ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ В РФ, ХОТЯ НЕКОТОРОЕ СНИЖЕНИЕ ПРОИЗОШЛО - АНАЛИТИКИ ЦБ
вчера
19:04
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВЫРОС НА 65 КОП, ДО 91,22 РУБ, ЮАНЯ – НА 10 КОП, ДО 12,65 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:53
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ПОВЫСИЛСЯ НА 0,36% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 февраля
вчера
18:23
Белгородский губернатор на встрече с Мишустиным обсудил помощь жителям и бизнесу
вчера
17:59
Матвиенко попросила помочь муниципалитетам с газификацией соцобъектов
вчера
17:41
Поставки нефти из РФ в восточном направлении составляют 85%, в западном - 15% - Новак
вчера
17:27
Верховный суд РФ поддержал взыскание с Магомедова и его офшоров убытков по иску Fesco
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.