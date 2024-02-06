Розничные продажи в еврозоне в декабре сократились на 1.1%

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в декабре сократились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.3% в ноябре (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.9%.

В годовом выражении объём розничных продаж в декабре сократился на 0.8%, что совпало с прогнозом аналитиков. В ноябре объём розничных продаж сократился на 0.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.