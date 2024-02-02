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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 февраля

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за декабрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за январь;

15:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за январь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал.

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