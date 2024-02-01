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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:41

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 70 тыс.

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 января, выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 224 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 213 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 5.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 207.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 января, увеличилось на 70 тыс. и составило 1.898 млн. Показатель предыдущей недели остался пересмотрен с 1.833 млн. до 1.828 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 7.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.841 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 января, сократилось на 67.2 тыс. и составило 2.08 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.89 млн.

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