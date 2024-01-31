Глава ФРС Джером Пауэлл сомневается, что ставка будет понижена в марте

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 31 января, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил: «Я не думаю, что у нас будет достаточно уверенности ко времени мартовского заседания, чтобы определить, что март – подходящее время для этого [снижения ключевой ставки]».

Напомним, по итогам состоявшегося 30-31 января заседания (Федерального Комитета по открытым рынкам FOMC) целевой диапазон по ставке был сохранён на уровне 5.25-5.50%, как и по итогам предыдущего заседания. Решение регуляторов совпало с рыночным прогнозом.

ФРС повышала учётные ставки с марта 2022 года. К тому моменту ключевая ставка находилась на уровне 0.25% в течение двух лет. За период с 16 марта 2022 года по 27 июля 2023 года ключевая ставка была повышена 11 раз.

По словам Пауэлла, сейчас ключевая ставка, вероятно, находится на пике этого цикла ужесточения, и если экономика будет развиваться в рамках ожиданий «вероятно, будет уместным начать ослаблять монетарную сдержанность в какой-то момент в этом году». Вместе с тем он предупредил, что слишком раннее или слишком позднее изменение ставки создаёт риски для экономики. Поэтому члены ФРС будут принимать решения по ставке от заседания к заседанию.

Пауэлл полагает, что экономика США добилась «хорошего прогресса». Рост занятости за последние три месяца в среднем составил 165 тыс. рабочих мест, что «всё ещё неплохо, но значительно ниже, чем год назад». Он отметил, что снижение инфляции во втором полугодии 2023 года «можно только приветствовать», но «нам необходимо увидеть устойчивые доказательства, чтобы обрести уверенность, что инфляция достигнет целевого уровня в 2%».

Реакция фондовых индексов США на комментарии главы Федрезерва по ставке оказалась негативной. К 23:15 мск 31 января индексы S&P 500, DJIA и Nasdaq Composite подешевели на 1.2%, 0.5% и 1.7% соответственно.

Индекс доллара США к 23:15 мск вырос к отметке 103.54 (+0.12%), пара EUR/USD снизилась к 0.0814 (-0.28%), пара USD/JPY достигла 146.88 (-0.49%) после первоначального снижения в область 146.0.