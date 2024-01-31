Квартальная прибыль MasterCard выросла и оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль одной из крупнейших компаний в мире по обслуживанию пластиковых кредитных карт MasterCard выросла в IV квартале 2023 г. до 2.8 млрд долл или 2.97 долл на акцию с равнении с 2.5 млрд долл или 2.62 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3.18 долл на акцию.

Чистая выручка компании за отчётный период повысилась на 13% до 6.5 млрд долл, что совпало с прогнозом аналитиков.

Аналитики, принявшие участие в опросе агентства FactSet, ожидали прибыль в размере 3.08 долл на акцию.