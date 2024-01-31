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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

16:30 мск: ВВП Канады;

16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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