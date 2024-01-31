Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
03:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
16:30 мск: ВВП Канады;
16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.