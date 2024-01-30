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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 января

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за декабрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;

07:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;

11:00 мск: ВВП Испании за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;

12:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за январь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за ноябрь;

18:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

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