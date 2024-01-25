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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2024 г.Квартальная прибыль American Airlines оказалась...
сегодня 16:07

Квартальная прибыль American Airlines оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила о прибыли по итогам IV квартала в размере 19 млн долл или 0.03 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 803 млн долл или 1.14 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.29 долл на акцию.

Доходы компании сократилась на 1% до 13.06 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.11 долл на акцию и доход 13.01 млрд долл.

Компания ожидает скорректированную прибыль за 2024 год в диапазоне от 2.25 до 3.25 долларов на акцию.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 4.2%.

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