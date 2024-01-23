Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеланди за III квартал;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за январь, предварительно;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, предварительно;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;
17:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:45 мск: Заявление Банка Канады;
17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;
18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 22 декабря;
N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике.