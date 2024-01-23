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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеланди за III квартал;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за январь, предварительно;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, предварительно;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

17:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:45 мск: Заявление Банка Канады;

17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 22 декабря;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике.

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