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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2024 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:19

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 1% (расширенное сообщение)

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре сократились на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.78 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.83 млн домов.

По сравнению с декабрём 2022 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 6.2%.

По итогам 2023 года на вторичном рынке было продано 4.09 млн домов, что стало минимальным показателем за период с 1995 года.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 382.6 тыс. долл, увеличившись на 4.4% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

По итогам 2023 года медианная цена проданного дома составила 389.8 тыс. долларов, что стало рекордом для медианной годовой цены.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 1.0 млн доступных покупателям домов, снизившись на 11.5% по сравнению с ноябрём, но увеличившись на 4.2% в годовом сравнении.

В декабре потребовалось бы 3.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.5 в предыдущем месяце и 2.9 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в декабре в среднем составил 29 дней в сравнении с 25 месяцем ранее и 26 в декабре 2022 года. При этом 56% проданных в прошлом месяце домов было реализовано менее чем через 30 дней после выхода на рынок.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 18 января достигла 6.60% годовых против 6.66% на прошлой неделе и 6.15% годом ранее.

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