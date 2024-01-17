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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2024 г.Крупнейшие американские банки Goldman Sachs и M...
17.01.2024 15:00

Крупнейшие американские банки Goldman Sachs и Morgan Stanley во вторник сообщили о том, что их квартальная прибыль оказалась самой низкой с 2019 года

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sachs сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года в 1.5 раза до 2.01 млрд долл или 5.48 долл на акцию по сравнению с 1.33 млрд долл или 3.32 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка увеличилась до 11.32 млрд долл по сравнению с 10.59 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sachs на уровне 3.62 долл на акцию и выручку в размере 10.8 млрд долл.

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам IV квартала текущего года до 1.52 млрд долл или 0.85 долл на акцию в сравнении с 2.24 млрд долл или 1.26 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились до 12.896 млрд долл по сравнению с 12.749 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.07 долл на акцию и доходы в размере 11.93 млрд долл.

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