Потребительская инфляция в еврозоне в декабре составила 2.9%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в декабре 2023 года вырос на 2.9%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В ноябре значение показателя составило 2.4%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в декабре вырос на 3.4%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В ноябре значение показателя составило 3.6%.