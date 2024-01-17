Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск: ВВП Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в США;
16:30 мск: Цены на импорт в США;
17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
17:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
18:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
21:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
23:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.