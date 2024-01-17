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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: ВВП Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в США;

16:30 мск: Цены на импорт в США;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

17:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

18:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

21:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

23:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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