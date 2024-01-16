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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Японии за октябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, финал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;

18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

19:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.

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