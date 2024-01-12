Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 января

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за ноябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;
10:00 мск: ВВП Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;
16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;
N/A мск: Торговый баланс Китая за декабрь;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США за декабрь.