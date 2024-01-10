Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 января

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
17:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
18:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
23:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.