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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2024 г.Индекс экономического оптимизма в США в январе ...
вчера 20:36

Индекс экономического оптимизма в США в январе умеренно вырос

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый новостным порталом RealClearMarkets (RCM) и исследовательской компанией TIPP на основе опроса 1400 респондентов – физических лиц, проживающих в США, в январе 2024 года вырос до 44.7 против 40.0 в декабре 2023 года.

Аналитики прогнозировали рост показателя до 42.0.

Несмотря на повышение, индекс остается ниже пороговой отметки 50.0, указывая на преобладание пессимистических настроений в отношении личного финансового положения и перспектив экономики США в ближайшие полгода.

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