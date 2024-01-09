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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

17:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

18:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

23:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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