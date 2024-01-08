Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:50 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за ноябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за декабрь;

17:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за январь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за декабрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за ноябрь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP) за январь;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.