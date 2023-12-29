EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.9 млн барр.

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 22 декабря, сократился на 6.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.6 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.71 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.05 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.8 млн барр., составив 353.3 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, увеличились на 1.5 млн барр. до 34.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 декабря, выросли на 1.84 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.48 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.27 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.57 млн барр.