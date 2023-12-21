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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:43

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 1 тыс.

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 декабря, выросло на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 205 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 203 тыс., пересмотрено с 202 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 декабря, уменьшилось на 1 тыс. и составило 1.865 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.876 млн до 1.866 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.878 млн. Показатель остаётся на максимальном уровне за период с 11 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 декабря, сократилось на 76.2 тыс. и составило 1.795 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.528 млн.

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