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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

16:30 мск: ВВП США, финал;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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