Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

12:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

16:30 мск: Платёжный баланс США;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китаяч;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.