Потребительская инфляция в еврозоне в ноябре составила 2.4%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в ноябре 2023 года вырос на 2.4%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В октябре значение показателя составило 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в ноябре вырос на 3.6%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В октябре значение показателя составило 4.2%.