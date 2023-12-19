Курс доллара 90.0870   Курс евро 98.5764  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2023 г.Потребительская инфляция в еврозоне в ноябре со...
вчера 13:04

Потребительская инфляция в еврозоне в ноябре составила 2.4%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в ноябре 2023 года вырос на 2.4%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В октябре значение показателя составило 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в ноябре вырос на 3.6%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В октябре значение показателя составило 4.2%.

Другие новости

вчера
13:48
Туристы РФ за 9 месяцев совершили более 60 тыс поездок в Индию - Минэкономразвития
вчера
13:30
ИСПРАВЛЕНО - Hyundai Motor продает завод в России за 10 тыс руб с возможностью выкупа - СМИ
вчера
13:19
Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября замедлилась до 2,4% с 2,9% месяцем ранее
вчера
13:15
ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛОГИКИ И В СТОРОНЕ ОТ ЕВРОПЫ - МАНТУРОВ РИА НОВОСТИ
вчера
13:04
Потребительская инфляция в еврозоне в ноябре составила 2.4%
вчера
13:00
РОССИЯ "НЕ СИДИТ НА МЕСТЕ" И ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТСЯ К САНКЦИЯМ ЕС, ИЩЕТ НОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ - МАНТУРОВ РИА НОВОСТИ
вчера
12:52
Турпоток между Россией и Китаем к концу года превысит 1 млн поездок - кабмин РФ
вчера
12:47
Биржевые цены на газ в Европе после скачка в понедельник снижаются почти на 5% – ICE
вчера
12:35
Песков: новый пакет санкций ЕС свидетельствует, что ресурс областей введения исчерпывается
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.