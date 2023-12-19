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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2023 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 16:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре сократилось на 2.5%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в ноябре сократилось на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1460 тыс. в годовом исчислении против 1498 тыс. в октябре (пересмотрено с 1487 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1460 тыс.

По сравнению с ноябрём 2022 года число выданных разрешений выросло на 4.1%.

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