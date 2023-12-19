Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 декабря

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
12:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.