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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

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