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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 декабря

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за сентябрь;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь, предварительно;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;

05:00 мск Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;

13:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;

13:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.

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