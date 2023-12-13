Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 декабря

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;

10:00 мск: ВВП Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании ;

10:00 мск Объём промышленного производства в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за октябрь;

11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за ноябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 8 декабря;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/А мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь.