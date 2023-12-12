Курс доллара 90.9846   Курс евро 98.0769  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;

10:00 мск: ВВП Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании ;

10:00 мск Объём промышленного производства в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за октябрь;

11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за ноябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 8 декабря;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/А мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь.

Другие новости

вчера
18:43
Предложение ЕК по доходам от замороженных в ЕС активов ЦБ РФ не касаются третьих стран
вчера
18:40
Правительство РФ усовершенствовало процедуру проведения техосмотра автобусов
вчера
18:38
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ ОТ АКТИВОВ ЦБ РФ В ЕС МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ УКРАИНЕ ТОЛЬКО «В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ», СЕЙЧАС РЕЧЬ ОБ ЭТОМ НЕ ИДЕТ – ИСТОЧНИК
вчера
18:31
США ВКЛЮЧИЛИ В СПИСОК САНКЦИЙ ГЛАВ "УРАЛВАГОНЗАВОДА" ПОТАПОВА, "НИЖЕГОРОДСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА" ШУПРАНОВА И ГЛАВУ "КРЭТ" ПАНА - МИНФИН
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 декабря
вчера
18:26
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАО "ВЫСОЧАЙШИЙ" И ЕЕ ОСНОВАТЕЛЯ СЕРГЕЯ ДОКУЧАЕВА - МИНФИН
вчера
18:15
США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ "ЭКСПОБАНКА" - МИНФИН
вчера
17:57
ЕЭК установила квоту на беспошлинный ввоз куриного мяса в 2024 г для РФ и Белоруссии
вчера
17:18
Клиентов с "красным" уровнем риска у ЦБ не допустят к цифровому рублю - Росфинмониторинг
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.