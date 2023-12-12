Курс доллара 90.9846   Курс евро 98.0769  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2023 г.Годовая инфляция в США в ноябре составила 3.1%,...
вчера 16:47

Годовая инфляция в США в ноябре составила 3.1%, реальная зарплата выросла на 0.2% к октябрю

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным после нулевой динамики в октябре.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.1% против +3.2% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в октябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 4.0%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 4.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в октябре.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.8%.

Другие новости

вчера
18:15
США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ "ЭКСПОБАНКА" - МИНФИН
вчера
17:57
ЕЭК установила квоту на беспошлинный ввоз куриного мяса в 2024 г для РФ и Белоруссии
вчера
17:18
Клиентов с "красным" уровнем риска у ЦБ не допустят к цифровому рублю - Росфинмониторинг
вчера
16:48
РФ в 2023 году может получить рекордный за последние 30 лет урожай картофеля - Минсельхоз
вчера
16:47
Годовая инфляция в США в ноябре составила 3.1%, реальная зарплата выросла на 0.2% к октябрю
вчера
16:36
Власти Белоруссии хотят увеличить долю местных товаров в магазинах до 62% в 2024 г
вчера
16:28
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА СРЕДУ - 12,56 РУБ, ДОЛЛАРА - 90,22 РУБ, ЕВРО - 97,4 РУБ - ЦБ РФ
вчера
16:07
Россия почти не импортирует яйца из дальнего зарубежья
вчера
16:00
Госдума приняла в I чтении законопроект о совершенствовании допуска на финансовый рынок
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.