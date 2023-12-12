Годовая инфляция в США в ноябре составила 3.1%, реальная зарплата выросла на 0.2% к октябрю

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным после нулевой динамики в октябре.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.1% против +3.2% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в октябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 4.0%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 4.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в октябре.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.8%.