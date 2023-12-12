Курс доллара 90.9846   Курс евро 98.0769  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:20 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;

08:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

09:45 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

12:00 мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

15:05 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь.

Другие новости

сегодня
10:09
Средняя заработная плата в Великобритании в августе-октябре увеличилась на 7.2%
сегодня
10:06
Число безработных в Великобритании в ноябре увеличилось на 16 тыс
сегодня
10:03
Индекс оптовых цен в Германии в ноябре сократился на 0.2%
сегодня
10:00
Ритейлеры России вводят дополнительные выплаты для курьеров в высокий сезон
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 декабря
сегодня
09:15
Кабмин РФ расширил перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке
сегодня
07:30
Зарплатные предложения в РФ выросли в среднем на 12% с января по октябрь - исследование
сегодня
07:00
Россияне куда быстрее раскупают ж/д билеты на новогодние праздники, чем год назад - ФПК
сегодня
04:35
Россияне стали почти в 3 раза чаще обращаться к дизайнерам елок – исследование
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.