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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:20 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;

08:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

09:45 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

12:00 мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

15:05 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь.

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