Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:20 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за сентябрь;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;
08:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;
09:45 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;
12:00 мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;
12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;
15:05 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;
21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь.