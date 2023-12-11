Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за сентябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

08:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за ноябрь;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за ноябрь;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.