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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 декабря

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за сентябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

08:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за ноябрь;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за ноябрь;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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