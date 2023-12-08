Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 декабря

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;
02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за октябрь;
12:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за ноябрь;
12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за ноябрь;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;
12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за III квартал;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за ноябрь;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;
16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за III квартал;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.