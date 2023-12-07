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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2023 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 16:02

Число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 24%

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 24% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 45.5 тыс.

По сравнению с ноябрём 2022 года показатель сократился на 41%.

Всего в январе-ноябре было объявлено о планируемом увольнении 686.9 тыс. сотрудников, что оказалось на 115% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Показатель достиг максимального уровня за период с января-ноября 2020 года.

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