Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 24% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 45.5 тыс.

По сравнению с ноябрём 2022 года показатель сократился на 41%.

Всего в январе-ноябре было объявлено о планируемом увольнении 686.9 тыс. сотрудников, что оказалось на 115% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Показатель достиг максимального уровня за период с января-ноября 2020 года.