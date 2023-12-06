EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.6 млн барр.

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 1 декабря, сократился на 4.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 5.4 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.3 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США повысились на 0.3 млн барр., составив 351.9 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, выросли на 1.9 млн барр. до 29.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки против 13.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 декабря, выросли на 0.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 4.3 млн барр.