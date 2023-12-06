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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2023 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.6 млн баррелей

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 декабря, выросли на 0.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 4.3 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.0 млн барр., запасы бензина выросли на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.0 млн барр.

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