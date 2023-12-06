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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2023 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 16:20

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 103 тыс.

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре выросло с учётом сезонных колебаний на 103 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 126 тыс.

В октябре число рабочих мест увеличилось на 106 тыс., пересмотрено со 113 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в ноябре выросло на 6 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 68 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 33 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 117 тыс., в сфере производства и строительстве сократилось на 14 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 8 декабря.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре на 179 тыс. после расширения на 150 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, сохранится на отметке 3.9%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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