Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;
03:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за III квартал;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
10:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
10:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
10:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за октябрь;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за октябрь;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;
16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;
16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде за III квартал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.