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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;

03:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за III квартал;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

10:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

10:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

10:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за октябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за октябрь;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за III квартал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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