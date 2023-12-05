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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2023 г.Индекс ISM Services США в ноябре вырос
сегодня 18:06

Индекс ISM Services США в ноябре вырос

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре вырос до 52.7 пункта против 51.8 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, оставаясь выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 52.5.

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