Индекс ISM Services США в ноябре вырос

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре вырос до 52.7 пункта против 51.8 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, оставаясь выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 52.5.