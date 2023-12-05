Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;
03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за III квартал;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, финал;
13:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за ноябрь;
18:00 мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP) за декабрь.