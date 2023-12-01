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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2023 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
вчера 18:04

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в ноябре выросла

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в ноябре выросла до 49.9 против 45.1 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента приблизилась к пороговой отметке 50 пунктов, отделяющей рост от спада. Эксперты ISM ожидают продолжения ее роста в ближайшие месяцы.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 46.1.

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