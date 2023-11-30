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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 ноября

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за октябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за октябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за декабрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за ноябрь;

10:45 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за октябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за ноябрь, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: ВВП Канады за сентябрь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за октябрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.

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