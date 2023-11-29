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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 18:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.6 млн барр.

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 ноября, вырос на 1.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 1.8 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 5.2 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США повысились на 0.3 млн барр., составив 351.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.2 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 ноября, сократились на 0.82 млн барр., запасы бензина снизились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.8 млн барр.

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